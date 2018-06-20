دراسة تؤكد ثقب الأمعاء من أخطر مشاكل الجهاز الهضمى

ثقب الأمعاء من أخطر المشاكل التى يتعرض لها الجهاز الهضمى وهو عبارة عن اختراق شديد فى جدار المعدة والأمعاء، وفى هذه الحالة يجب التدخل السريع فورا لعلاج هذا الثقب، حتى لا تعرض حياة المريض للخطر.

وقال الدكتور أحمد مراد هاشم، استاذ الباطنة والجهاز الهضمى طب القصر العينى، أن هناك أسباب عديدة لثقب الامعاء، أبرزها الإصابة بقرحة فى المعدة أو الأثنى عشر نتيجة الإلتهابات الشديدة، والإفراط فى التدخين، الذى يسبب أيضاً ثقب الأمعاء،أو نتيجة التهاب الغشاء البروتينى.

وأضاف: لا بد من علاج ثقب الأمعاء خلال ساعات من التعرف عليه حتى لا يهدد حياة المريض بالخطر، وذلك عن طريق إجراء عملية جراحية لسد الثقب مع المتابعة الدورية والعلاج، حتى لا يعود الثقب مرة أخرى أو يظهر ثقب أخر فى الأمعاء.

وتابع: يجب أن يمتنع المريض عن تناول بعض الأطعمة مثل الأطعمة التى تحتوى على حمضيات ومنها الليمون والبرتقال مع عدم التدخين والمشروبات الغازية والكحولية واستبدال ذلك بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية.