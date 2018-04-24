جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية تفتتح موقعا لها على شبكة الإنترنت

بمناسبة بمرور مائة عام على تأسيسها، افتتح المسؤولون في جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية، أول موقع لها على شبكة الانترنت، تدعو خلاله المواطنين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم في كيفية الوقاية من مرض السرطان الذي يفتك بالعديد من البشر، والمنتظر أن يظل الموقع مفتوحا حتى 7 مايو المقبل .

وتهدف الجمعية بتأسيس هذا الموقع مشاركة المواطن الفرنسي في وضع خطة يتم عرضها على الحكومة الفرنسية لإمكانية تفادى الإصابة بمرض السرطان مع مراقبة النظم البيئية، حيث أن 40% من الأورام السرطانية يمكن تفاديها، وفقا لفرانك شوفان نائب رئيس جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية.

وتنظم الجمعية الفرنسية، على موقعها، ورش عمل بالتعاون مع عدد من الباحثين المتخصصين لمناقشة مرض السرطان، والتعريف بعوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب علاقة السرطان والبيئة من أجل الوصول إلى وسائل للوقاية من هذا المرض بأحد الطرق العلاجية.