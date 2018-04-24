جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية تفتتح موقعا لها على شبكة الإنترنت

بمناسبة بمرور مائة عام على تأسيسها، افتتح المسؤولون في جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية، أول موقع لها على شبكة الانترنت، تدعو خلاله المواطنين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم في كيفية الوقاية من مرض السرطان الذي يفتك بالعديد من البشر، والمنتظر أن يظل الموقع مفتوحا حتى 7 مايو المقبل .
وتهدف الجمعية بتأسيس هذا الموقع مشاركة المواطن الفرنسي في وضع خطة يتم عرضها على الحكومة الفرنسية لإمكانية تفادى الإصابة بمرض السرطان مع مراقبة النظم البيئية، حيث أن 40% من الأورام السرطانية يمكن تفاديها، وفقا لفرانك شوفان نائب رئيس جمعية الوقاية من السرطان الفرنسية.
وتنظم الجمعية الفرنسية، على موقعها، ورش عمل بالتعاون مع عدد من الباحثين المتخصصين لمناقشة مرض السرطان، والتعريف بعوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب علاقة السرطان والبيئة من أجل الوصول إلى وسائل للوقاية من هذا المرض بأحد الطرق العلاجية.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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