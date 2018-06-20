بعد أن أدرجت وزارة الصحة والسكان أول تطعيم بالحقن للوقاية من فيروس شلل الأطفال، كأحد التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال من عمر 4 شهور يوليو المقبل، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن التطعيم الجديد.

قال الدكتور أمجد عبد الحميد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"اليوم السابع"، أن التطعيم الجديد هو عبارة عن حقن "السولك IPV" الذى يحمى من 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال، مضيفاً أنه يختلف عن تطعيم "سابين" الفموى الذى يأخذه الأطفال منذ سنوات.

وأوضح أن توصيات منظمة الصحة العالمية أقرت بإدخال التطعيم بالحقن جنباً إلى جنب مع التطعيم الفموى ضد شلل الأطفال كفرصة للقضاء على المرض تماماً.

وأشارت إلى أن التطعيم بالحقن كان يعطى فى السنوات الماضية فقط للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة كبديل للتطعيم الفموى لأنه أكثر أماناً لهم.

وأضاف أنه تقرر تعميم التطعيم الفموى والحقن جنباً إلى جنب لوقاية كل الأطفال من شلل الأطفال بكل فصائله، وذلك لأن الحقن تقى من أنواع وفصائل من فيروس شلل الأطفال لا تحمى منها النقط الفموية، وبالتالى تتحقق استراتيجية القضاء التام على المرض.

وأكد أن أول تطعيم بالحقن لشلل الأطفال تطبقه وزارة الصحة لمواليد شهر مارس الماضى الذين يبلغون 4 شهور فى شهر يوليو القادم كجرعة وقائية لتغطية جميع فصائل شلل الأطفال، وبجانبه سوف يحصلون على الجرعات الأخرى من التطعيمات الإجبارية لشلل الأطفال.

وأشار إلى أنه لا توجد أى أضرار أو آثار جانبية لإعطاء الطفل للحقنة، ولا أى موانع لاستخدامها بخلاف ارتفاع درجة حرارة الطفل، حيث يؤجل التطعيم حتى تنخفض حرارته ويعطى الحقنة بعدها مثلها مثل باقى التطعيمات الأخرى.