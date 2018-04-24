دراسة تؤكد أن السمك صديق نظامك العصبي

يبدو أن الأسماك ذات قيمة غذائية أكثر بكثير من مجرد بروتين مهم للجسم، فقد كشفت دراسة أجرتها جامعة "تشالمرز" الأمريكية للتكنولوجيا، عن العلاقة بين استهلاك الأسماك وصحة الجهاز العصبي على المدى الطويل.
ووجد أن بروتين"برامبلومين"- المتواجد بكميات وفيرة في العديد من الأسماك بأنواعها المختلفة – يساعد في منع تكوين بعض تراكيب البروتين الضارة المرتبطة بشكل وثيق بمرض الشلل الرعاش.
يشار إلى أن الأسماك اعتبرت غذاء صحيا مرتبطا بتحسين الصحة الإدراكية على المدى الطويل، لكن الأسباب لم تكن معروفة في السابق، وغالبا ما يفترض أن الأوميجا - 3 و 6 والأحماض الدهنية الموجودة عادة في الأسماك مسؤولة عن الوقاية من الشلل الرعاش وحماية الجهاز العصبي.
وخلص البحث العلمي بشأن هذا الموضوع إلى استنتاجات مؤكدة على فاعلية وأهمية الأسماك في تشكيل درع واق للجهاز العصبي ضد الأمراض العصبية في مقدمتها الشلل الرعاش والألزهايمر.
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