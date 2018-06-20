توصلت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون سويسريون إلى أن القهوة يمكن أن تكون هي حقن الأنسولين الجديدة لمرضى السكر.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد حقن الأنسولين اليومية جزءًا أساسيًا من حياة مرضى السكر من النوع الأول، كما هو الحال بالنسبة للكثير ممن يعانون من مرض السكر من النوع الثاني.
لكن نجح فريق من الباحثين السويسريين فى تجهيز خلايا الكلى لإفراز الأنسولين بدل البنكرياس ويتم تغذيتها عن طريق القهوة التى تحتوى على الكافيين.
وأشار الباحثون إلى أنه إذا نجحت تجربه الهندسة الحيوية بشكل جيد في البشر كما فعلت في الفئران، فإن رشفة بسيطة من القهوة يمكن أن تؤدي إلى إنتاج الأنسولين والتخلص من الحقن المؤلمة مرة واحدة وإلى الأبد.
ومن الجدير بالذكر أن مرض السكر هو خامس أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في الولايات المتحدة، ويقتل ما يقرب من 80 ألف شخص في السنة ، ويزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض أخرى قاتلة ، بما في ذلك أمراض القلب.
وأضاف فريق التكنولوجيا الحيوية بقيادة الدكتور "مارتن فوسينجر"، الذي اشتهر ببحوث العلاج الجيني التي يسيطر عليها العقل فريق الهندسة الحيوية لتنشيط خلايا الكلى الخاصة التي يمكن أن تحسن بشكل كبير نوعية حياة مرضى السكر.
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