دوار البحر قد ينجم عن ارتداء نظارات طبية غير ملائمة

كشفت سيلفيا فالسمان طبيبة أمراض العيون فى مستشفى باريس التعليمى أن بعض الأشخاص ممن يرتدون نظارات طبية و يذهبون فى رحلات بحرية قد يتعرضون لدوار البحر بسبب ارتدائهم لنظارات طبية غير ملائمة لنظرهم ، أو أن زجاج النظارة من نوع المتعدد الزوايا للبؤرة البصرية.
وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن المخ فى هذه الحالة لا يحصل على صورة بصرية جديدة لتحليل المسافات ، مما يتسبب فى إصابة الشخص بالدوار ، نافيا أن يكون اعتلال مفصلى فى العنق هو السبب في حدوث هذا الدوار.
من ناحية أخرى ، كشف/مارتن اورسر/ أستاذ الأنف والأذن والحنجرة فى /جمعية الأنف والأذن والحنجرة / بفرنسا ، عن أن الدوار الذى يشعر بها المرضى عند إنحاء الرأس ، والذى يطلق عليه إسم/ دوار الوضع الحليمى/ - والذى لا يستغرق سوى أقل من دقيقة – ناجم عن تحرك البلورات الصغيرة داخل الأذن الداخلية المرتبطة بمراكز الأعصاب المتحكمة فى توازن جسم الإنسان.
وفى محاولة لعلاج هذه الحالة ، يطلب الطبيب من المريض الجلوس بتحريك رأسه إلى الاتجاه المقابل بزاوية 90 درجة حتى يتمكن من استعادة الوضع الطبيعى لهذه البلورات ، حيث أثبتت هذه التجربة فاعليتها ونجاحها بنسبة 90% .
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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