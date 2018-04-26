دوار البحر قد ينجم عن ارتداء نظارات طبية غير ملائمة

كشفت سيلفيا فالسمان طبيبة أمراض العيون فى مستشفى باريس التعليمى أن بعض الأشخاص ممن يرتدون نظارات طبية و يذهبون فى رحلات بحرية قد يتعرضون لدوار البحر بسبب ارتدائهم لنظارات طبية غير ملائمة لنظرهم ، أو أن زجاج النظارة من نوع المتعدد الزوايا للبؤرة البصرية.

وأشارت الطبيبة الفرنسية إلى أن المخ فى هذه الحالة لا يحصل على صورة بصرية جديدة لتحليل المسافات ، مما يتسبب فى إصابة الشخص بالدوار ، نافيا أن يكون اعتلال مفصلى فى العنق هو السبب في حدوث هذا الدوار.

من ناحية أخرى ، كشف/مارتن اورسر/ أستاذ الأنف والأذن والحنجرة فى /جمعية الأنف والأذن والحنجرة / بفرنسا ، عن أن الدوار الذى يشعر بها المرضى عند إنحاء الرأس ، والذى يطلق عليه إسم/ دوار الوضع الحليمى/ - والذى لا يستغرق سوى أقل من دقيقة – ناجم عن تحرك البلورات الصغيرة داخل الأذن الداخلية المرتبطة بمراكز الأعصاب المتحكمة فى توازن جسم الإنسان.

وفى محاولة لعلاج هذه الحالة ، يطلب الطبيب من المريض الجلوس بتحريك رأسه إلى الاتجاه المقابل بزاوية 90 درجة حتى يتمكن من استعادة الوضع الطبيعى لهذه البلورات ، حيث أثبتت هذه التجربة فاعليتها ونجاحها بنسبة 90% .