تخطط شركة الوجبات السريعة العملاقة "كي إف سي" لطرح وجبات نباتية لمساعدة الزبائن على فقدان الوزن، في وقت لاحق من العام الجاري، وتنوي جعلها عنصرًا أساسيًا في قائمة الطعام لديها بحلول عام 2019.
وأوضح المسؤولون على سلسلة مطاعم كنتاكي بأن إدخال وجبات نباتية خالية من اللحوم لا يزال في مراحله المبكرة، ويتطلب السرية ليتم إنتاج الخلطة الصحية المناسبة وإدراجها في جميع فروع الشركة على مستوى العالم، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.
ورفض الطهاة في مطاعم كنتاكي الكشف عن أية معلومات بخصوص الوجبات المزمع إدخالها إلى قائمة الطعام.
وتأتي الخطوة بعدما تعرضت كنتاكي لنقص حاد في الدجاج في جميع أنحاء المملكة المتحدة في فبراير الماضي.
وتعهدت "كنتاكي" بتجربة خفض السعرات الحرارية لوجبات الدجاج المقلية التي يتناولها عشاق الوجبات السريعة بنسبة 20% بحلول 2025. كما تخطط سلسلة المطاعم الشهيرة لتقديم مجموعة من وجبات الطعام التي تحتوي على أقل من 600 سعرة حرارية.
وقال الناطق باسم السلسلة، إن خيار إنتاج وجبات خالية من اللحوم يأتي تماشياً مع تغيير المستهلكين لعاداتهم.
وتضم سلسلة كنتاكي حوالي 19 ألف فرع في 118 دولة، بما في ذلك 842 فرعاً في بريطانيا، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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