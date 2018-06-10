تخطط شركة الوجبات السريعة العملاقة "كي إف سي" لطرح وجبات نباتية لمساعدة الزبائن على فقدان الوزن، في وقت لاحق من العام الجاري، وتنوي جعلها عنصرًا أساسيًا في قائمة الطعام لديها بحلول عام 2019.

وأوضح المسؤولون على سلسلة مطاعم كنتاكي بأن إدخال وجبات نباتية خالية من اللحوم لا يزال في مراحله المبكرة، ويتطلب السرية ليتم إنتاج الخلطة الصحية المناسبة وإدراجها في جميع فروع الشركة على مستوى العالم، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

ورفض الطهاة في مطاعم كنتاكي الكشف عن أية معلومات بخصوص الوجبات المزمع إدخالها إلى قائمة الطعام.

وتأتي الخطوة بعدما تعرضت كنتاكي لنقص حاد في الدجاج في جميع أنحاء المملكة المتحدة في فبراير الماضي.

وتعهدت "كنتاكي" بتجربة خفض السعرات الحرارية لوجبات الدجاج المقلية التي يتناولها عشاق الوجبات السريعة بنسبة 20% بحلول 2025. كما تخطط سلسلة المطاعم الشهيرة لتقديم مجموعة من وجبات الطعام التي تحتوي على أقل من 600 سعرة حرارية.

وقال الناطق باسم السلسلة، إن خيار إنتاج وجبات خالية من اللحوم يأتي تماشياً مع تغيير المستهلكين لعاداتهم.

وتضم سلسلة كنتاكي حوالي 19 ألف فرع في 118 دولة، بما في ذلك 842 فرعاً في بريطانيا، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.