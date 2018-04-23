الصينيون يشترون 80 ألف من فاكهة الدوريان في دقيقة واحدة على الانترنت

طلب المستهلكون الصينيون 80 ألف من فاكهة الدوريان، الشهيرة في منطقة جنوب شرق آسيا، في دقيقة واحدة فقط من فتح منفذ ترويج جديد على شبكة الانترنت في إطار مبادرة صينية - تايلاندية للمساعدة في بيع المنتجات المحلية للأخيرة عبر الانترنت.

و ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه في غضون 60 ثانية فقط من عرضها على الانترنت، التقط الصينيون كمية فاكهة الدوريان وتزن مجتمعة 200 ألف كيلوجرام وعرضت على موقع "تي مول" التابع لمجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الالكترونية.

وسيباع الدوريان، عبر موقع "علي بابا" وفي محال التجزئة على الأرض، وتبلغ قيمة الطلب من الدوريان من صنف "مونثونج" زنة 5ر4 – 5 كيلوجرامات مقابل 19 يوان (32 دولارا) شاملة الضرائب ورسوم التسليم.. ويعرف الدرويان في جنوب شرق آسيا بأنه "ملك الفواكه" لطعمه الرائع وفوائده الصحية الجمة رغم رائحته النفاذة الكريهة .

ونقلت موقع "نيو ستريتس تايمز" الماليزي عن الصحيفة قولها إنه بموجب اتفاق التعاون بين البلدين، وقعت مجموعة "علي بابا" صفقة مع الحكومة التايلاندية بشأن مبيعات الدوريان لمدة ثلاثة أعوام بمبلغ ثلاثة مليارات يوان (478 مليون دولار أمريكي) وذلك في إطار صفقة شاملة وقعها مسؤولون صينيون وتايلانديون، حيث ستعمل الحكومتان مع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية العملاقة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الرقمي في تايلاند.