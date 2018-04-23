الصينيون يشترون 80 ألف من فاكهة الدوريان في دقيقة واحدة على الانترنت

طلب المستهلكون الصينيون 80 ألف من فاكهة الدوريان، الشهيرة في منطقة جنوب شرق آسيا، في دقيقة واحدة فقط من فتح منفذ ترويج جديد على شبكة الانترنت في إطار مبادرة صينية - تايلاندية للمساعدة في بيع المنتجات المحلية للأخيرة عبر الانترنت.
و ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه في غضون 60 ثانية فقط من عرضها على الانترنت، التقط الصينيون كمية فاكهة الدوريان وتزن مجتمعة 200 ألف كيلوجرام وعرضت على موقع "تي مول" التابع لمجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الالكترونية.
وسيباع الدوريان، عبر موقع "علي بابا" وفي محال التجزئة على الأرض، وتبلغ قيمة الطلب من الدوريان من صنف "مونثونج" زنة 5ر4 – 5 كيلوجرامات مقابل 19 يوان (32 دولارا) شاملة الضرائب ورسوم التسليم.. ويعرف الدرويان في جنوب شرق آسيا بأنه "ملك الفواكه" لطعمه الرائع وفوائده الصحية الجمة رغم رائحته النفاذة الكريهة .
ونقلت موقع "نيو ستريتس تايمز" الماليزي عن الصحيفة قولها إنه بموجب اتفاق التعاون بين البلدين، وقعت مجموعة "علي بابا" صفقة مع الحكومة التايلاندية بشأن مبيعات الدوريان لمدة ثلاثة أعوام بمبلغ ثلاثة مليارات يوان (478 مليون دولار أمريكي) وذلك في إطار صفقة شاملة وقعها مسؤولون صينيون وتايلانديون، حيث ستعمل الحكومتان مع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية العملاقة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الرقمي في تايلاند.
GMT 23:02 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانالعراق يحصل على خبرة قبرصية لمكافحة الثلاسيميا
GMT 23:02 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانزيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يسعون وراء الطب الكوري التقليدي
GMT 22:56 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناكتشاف مناطق في المخ فتحت طرقا جديدة لفهم وعلاج الصداع
GMT 22:15 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانتحذير من استخدام المكملات الغذائية الغنية بالميلاتونين لآثارها غير المرغوب فيها
GMT 22:08 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساندراسة تشير إلى إمكانية علاج الزبادي لحروق الشمس وتحسين نظام المناعة
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك