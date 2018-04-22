زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يسعون وراء الطب الكوري التقليدي

يزداد عدد الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية لتلقي العلاجات الطبية التقليدية لا سيما من اليابان ودول الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وزارة الصحة والتضامن في سول.
وأفادت صحيفة (ذا كوريا تايمز) بأن إجمالي 18 ألفا و11 أجنبيا زاروا مستشفيات الطب الكوري التقليدي في عام 2016 بزيادة 36% عن العام السابق له، ومن بين جميع السياح الذي يفدون بغرض العلاج ارتفعت نسبة أولئك الذين يسعون للطب التقليدي منذ عام 2014 .
ويهتم السياح اليابانيون بالطب الكوري التقليدي، حيث أصبحت برامج ما يسمى بالجولات السياحية للعناية بالصحة شائعة لدى اليابانيين الذين يسعى معظمهم للعلاجات التقليدية.
كما يأتي زوار آخرون من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، من بينها الإمارات، وتشمل برامج السياحة العلاجية العناية بالجلد وأنظمة الغذاء الصحية والعلاجات للنساء.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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