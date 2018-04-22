زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يسعون وراء الطب الكوري التقليدي

يزداد عدد الأجانب الذين يزورون كوريا الجنوبية لتلقي العلاجات الطبية التقليدية لا سيما من اليابان ودول الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وزارة الصحة والتضامن في سول.

وأفادت صحيفة (ذا كوريا تايمز) بأن إجمالي 18 ألفا و11 أجنبيا زاروا مستشفيات الطب الكوري التقليدي في عام 2016 بزيادة 36% عن العام السابق له، ومن بين جميع السياح الذي يفدون بغرض العلاج ارتفعت نسبة أولئك الذين يسعون للطب التقليدي منذ عام 2014 .

ويهتم السياح اليابانيون بالطب الكوري التقليدي، حيث أصبحت برامج ما يسمى بالجولات السياحية للعناية بالصحة شائعة لدى اليابانيين الذين يسعى معظمهم للعلاجات التقليدية.

كما يأتي زوار آخرون من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، من بينها الإمارات، وتشمل برامج السياحة العلاجية العناية بالجلد وأنظمة الغذاء الصحية والعلاجات للنساء.