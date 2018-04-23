العراق يحصل على خبرة قبرصية لمكافحة الثلاسيميا

أعلن الاتحاد الدولي لمكافحة مرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في الدم، عن تلقيه دعوة من السلطات الصحية في العراق لتزويدهم بالخبرة اللازمة بشأن سبل الوقاية والتدبير العلاجي السريري لهذا المرض الذي ينتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقال الاتحاد، ومقره قبرص، في بيان، وفقا لموقع صحيفة "ذا سايبرس ميل" القبرصية، إن وفده يعقد هذا الأسبوع اجتماعات استشارية مع اللجنة الوطنية لعلاج الثلاسيميا بوزارة التعليم العراقية في مركز الرعاية من الأمراض المزمنة والمشهور عالميا في العاصمة اللبنانية بيروت، المتخصص في علاج ومتابعة الأمراض المزمنة في الطفولة مثل الثلاسيميا ومرض السكري من النمط الأول.

وأضاف البيان:"بعد تفويض رئاسة الوزراء، دعت اللجنة الوطنية الاتحاد إلى تقديم الخبرة لإنشاء برنامج وطني للوقاية والعلاج السريري لمرض الثلاسيميا".

يذكر أن الثلاسيميا من أمراض الدم الوراثية بحيث يصبح الجسم غير قادر على إنتاج الهيموجلوبين بشكل طبيعي للقيام بوظيفته في نقل الأوكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا والتخلص من ثاني أكسيد الكربون والفضلات مما يؤثر سلبا على وظائف الأعضاء الأخرى.