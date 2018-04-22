اكتشاف مناطق في المخ فتحت طرقا جديدة لفهم وعلاج الصداع

فتحت نتائج الدراسة الفرنسية الحديثة التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في المعهد الوطني للأبحاث العلمية الفرنسية، التابع لجامعة (نيس) ومستشفى (سانت آن) في باريس، الطريق لمعرفة مناطق في المخ يعتقد منذ 70 عاما أنها غير مؤلمة ولا تسبب الصداع وآلام الرأس، وخاصة الصداع النصفى الذي يصيب المرأة الفرنسية ثلاثة أضعاف الرجل، كما يصيب ما من 11 - 13% من الشعب الفرنسي.
وأظهرت الدراسة أن هذه المناطق هي أساس الإحساس بالألم عندما يتم تنشيطها ميكانيكيا، لاسيما وأن العلماء كانوا يعتقدون منذ أكثر من 70 عاما أن الإحساس بالألم صادر عن الغشاء المغلف للدماغ والحبل الشوكى والأوعية الدموية المغذية للمخ، وأن هذا الجزء غير حساس للألم .
ولجأ الباحثون - في دراساتهم الجديدة - إلى التدخل الجراحي في هذه المنطقة، التي لا تشعر بالألم لدى مرضى في حالة يقظة لمعرفة إذا كان فى تحريك باليد بهذه المنطقة من الرأس يشعر المريض بألم أم لا، فتبين أنه يشعر بآلام حادة مما يسبب الصداع الشديد خاصة فى منطقة الجبهة وحجاب العين والمناطق العليا من الأنف والمخاط الأنفي .
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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