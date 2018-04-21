تشديد الرقابة على كمية الماء المضافة لعبوات اللحوم في هولندا

أعطى مجلس سلامة الغذاء الهولندي صناعة اللحوم حتى 10 يوليو القادم ليحدد كمية المياه التي يضيفها إلى علب اللحم والسمك المباعة في المحال التجارية "السوبر ماركت".
وذكرت صحيفة "فولكسكرانت" الهولندية إن شركات اللحوم الأوروبية ملزمة قانونا بتضمين "الماء" في قائمة المكونات منذ ديسمبر 2014 على أن تضيف نسبة الماء في إجمالي وزن المنتج ويدون ذلك على الملصق، ولكن ظهر من خلال الفحوصات التي أجرتها الصحيفة أن عددا من المنتجات المعروضة للبيع في المتاجر الهولندية لا تلبي هذه المعايير، فعلى سبيل المثال، تبين أن بعض عبوات شرائح السمك "الفيليه" كتب عليها نسبة السمك ولكن لم يذكر في البيانات المدونة على العلبة كم نسبة المياة من وزنها.
وأعلن المجلس، وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري، أنه سيشدد حاليا من إجراءات الرقابة على مصنعي الغذاء الذين لا يلتزمون بالقانون في النصف الثاني من العام الجاري.
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