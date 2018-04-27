تحذير طبي من إجراء التحاليل دون استشارة الطبيب

حذر كاميل شونوفيه جوبو، رئيس قسم العلاج البيولوجي في مستشفى /كوشان/ الفرنسية من إجراء بعض المرضى، خاصة مرضى السكر ومرضى بعض أنواع السرطان والغدة الدرقية، تحاليل معملية دون استشارة الطبيب، معتبرا أن ذلك يشكل خطأ لبعض الحالات.
ويشترط القانون الفرنسي أن يكون التحليل موصوفا من طبيب أو صيدلي للموافقة على إجراء التحاليل، كما يجب على المعمل إخطار الطبيب المعالج ببيانات التحاليل التي يجريها المريض وبنتائجها .
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