وباء الإنفلونزا قتل 13 ألف مواطن فرنسي في الموسم الشتوي هذا العام في فرنسا

كشفت وكالة الصحة العامة في فرنسا، في أحدث تقريرها، عن تسجيل وباء الإنفلونزا، الذي انتشر في الموسم الشتوي (ديسمبر 2017 وحتى منتصف أبريل 2018)، عن ارتفاع الوفيات لتصل إلى 13 ألف حالة وفاة ، منهم 93% ممن تخطوا 65 عاما .
وأشار التقرير إلى تراجع هذا التقدير عن ما تم تسجيله ف عام 2017، والبالغ 14 ألفا و400 حالة، فيما سجلت الوفيات بين كبار السن 17 ألفا و800 حالة، ونسبة 32% للأطفال دون الخمس سنوات ، فضلا عن 26% للذين تراوحت أعمارهم ما بين 15- 44 عاما.
وأرجع التقرير ارتفاع الوفيات إلى عدم تلقى حصول الكثيرين على التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا، فيما شكلت الحالات الخطيرة لمن هم فوق الستين والبالغ عددهم 2.889 مسن ، حيث لم يحصل 55% منهم التطعيم .
كانت /ايناس بوزين/، وزيرة الصحة الفرنسية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة التطعيم وفعاليته .
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