دراسة تكشف عن جين نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد
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دراسة تكشف عن "جين" نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد

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العرب اليوم - دراسة تكشف عن "جين" نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد

الوفاة المفاجئة للمواليد
لندن - أ ش أ

توصلت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين البريطانيين مع زملائهم الأمريكيين إلى وجود "جين" نادر أطلق عليه اسم ####"scn4a" #### مسؤول عن حركة ونشاط عضلة في الجهاز التنفسي قد يسبب قطع التنفس المميت.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخلل في الجهاز التنفسي هو الذي يؤدي إلى الموت المفاجئ لدى المواليد أقل من ستة شهور وأقل من عامين ما يتسبب في وفاة 300 مولود في بريطانيا سنويا. 

وأشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "لانست" العلمية، إلى أن تحور هذا الجين النادر يُصيب العضلات بمرض جيني نادر ويؤدي إلى الشلل وعدم تحريك العضلة ويسبب انقطاع نفس المولود، وبالتالي الموت المفاجئ.

وأكد البروفسور البريطاني مايكل هانا ، المشارك في الدراسة، أن هذا الجين النادر يوجد لدى خمسة من بين كل 100 ألف مولود .. لذلك حذر البروفسور الأهالي من نوم المولود على بطنه ومن الأفضل النوم على ظهره أو النوم في فراش الآباء والأمهات ، ولكن في فراش بمفرده .

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دراسة تكشف عن جين نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد دراسة تكشف عن جين نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد



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دراسة تكشف عن جين نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد دراسة تكشف عن جين نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد



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