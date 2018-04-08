شركة فرنسية للقلوب الصناعية تزرع قلوبا لستة مرضى

استأنفت إحدي الشركات الفرنسية ، المتخصصة فى زرع القلوب الصناعية ، نشاطها العلمى من جديد بعد توقفه فى أغسطس 2016 إثر وفاة مريض زرع له قلب صناعى ، وقد تم وقف نشاط الشركة بأمر من السلطات الوطنية للأمن الطبى الفرنسى ،
وبعد أن أجرت الشركة بعض التعديلات على القلب الصناعى عادت لمزاولة نشاطها فى أكتوبر 2017 فى الخارج فى كازاخستان و جمهورية تشك .. و أخيراً قامت بعملية زرع قلب صناعى لستة من المرضى مازالوا على قيد الحياة .
و أكد / ستيفان بيات/ ، المدير العام للشركة أن نسبة البقاء على الحياة للمرضى ستة بلغت أكثر من شهر و أن حالتهم مستقرة و منهم من عاد إلى منزله .. و تهدف الشركة الفرنسية إلى توسيع نشاطها فى الدنمارك .. كما تجرى مشاوراتها مع / الهيئة الأمريكية للعقاقير و التغذية / من أجل الموافقة على طرح قلب صناعى جديد فى السوق الأمريكي.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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