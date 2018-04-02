الولايات المتحدة تعتمد أول اختبار للدم للمساعدة في تشخيص إصابات الدماغ

اعتمدت الإدارة الأمريكية أول اختبار للدم لمساعدة الأطباء على تشخيص إصابات الدماغ ، ويكشف الاختبار النقاب عن اثنين من البروتينات الموجودة في خلايا الدماغ التي يمكن أن تتسرب إلى مجرى الدم في أعقاب ضربة للرأس.
وتظهر الأبحاث، التي أجريت في هذا الصدد، أن الاختبار يمكن أن يكتشف الإصابة في غضون 12 ساعة ، وتم تصميمه لمساعدة الأطباء على تحديد المرضى الذين يعانون من الارتجاجات التي قد تكون مصابة بنزيف دماغي أو إصابات دماغية أخرى.
ويحتاج المرضى الذين لديهم اختبار إيجابي إلى فحص الأشعة المقطعية للتأكد من النتائج وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء عملية جراحية أو علاج آخر .. سيتم استخدام الاختبار أولاً في غرف الطوارئ ، ربما في وقت لاحق من هذا العام ، كما سيتم استخدامه في نهاية المطاف في ساحات القتال وملاعب كرة القدم.
وتؤثر إصابات الدماغ المؤلمة على ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص على مستوى العالم كل عام ؛ يتم التعامل مع ما لا يقل عن مليونين منهم في غرف الطوارئ في الولايات المتحدة. وغالبا ما يخضعون للأشعة المقطعية للكشف عن النزيف أو غيره من الأمراض .
GMT 22:35 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيساندراسة تكشف عن "جين" نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد
GMT 22:24 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانارتفاع أعداد المصابين بالتوحد بالبلاد بنسبة 11%
GMT 20:43 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانالنظام الغذائي القليل في البروتينات يحد من نمو الأورام السرطانية
GMT 20:42 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانالتضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد
GMT 20:20 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانطريقة جديدة لعلاج الآلام على مثال التنويم المغناطيسي
إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج
أرسل تعليقك