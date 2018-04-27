دراسة تؤكد أن الجراحون الأكبر سنا لديهم معدلات وفاة أقل بين مرضاهم

أظهر تحليل جديد للسجلات الطبية أن الجراحين الأكبر سنا (فوق 50 عاما) لديهم معدلات وفاة أقل بين مرضاهم مقارنة مع نظرائهم الأصغر سنا .

وقام الباحثون في كلية طب (يوكلا) في جامعة (نيويورك) بمراجعة السجلات الطبية لـ 829 ألفا و187 مريضا من مرضى التأمين الصحي، تراوحت أعمارهم ما بين (65 – 99 عاما).

وأجريت هذه الدراسة بقيادة الدكتور يوسوكى تسوجاوا، الأستاذ المساعد في كلية طب (يوكلا)، في الوقت الذي كان العمر مؤشرا واضحا للوفاة ، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلاف في معدلات الوفيات على أساس الجنس.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم من الاهتمام القوى بتحسين جودة الرعاية الجراحية، فإن العلاقة بين مهارات الجراحين، خاصة عمر الجراحين، لعب دورا هاما في معدل الوفيات بين المرضى.

ونبه الباحثون إلى وجود مخاوف من أن القيود المشددة على ساعات التدريب خلال إقامات الجراحين الأصغر سنا قد تؤثر سلبا على المهارات في وقت لاحق .

ووجد الباحثون أن معدلات الوفيات كانت 6.6 % للجراحين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 وأصغر ، و6.5 % للجراحين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 - 49 سنة ، و6.4 % للجراحين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 - 59 سنة و 6.3 % للجراحين ممن تخطوا 60 عاما.

وكانت معدلات الوفيات متشابهة نسبياً بين الجراحين من الجنسين، حيث كان الجراحون الإناث يحملون معدل وفاة بنسبة 6.3 %، والجراحون الذكور لديهم معدل 6.5%.

وعند مقارنة الجراحين الذكور والإناث عبر الفئات العمرية، كان الجراحون الإناث في الخمسينات لديهم أدنى معدل وفيات للمرضى عند 6% .