علماء أميركيون يتوصلون لدور بروتين يعرقل التئام الجروح

توصل علماء من أميركا إلى تحديد دور بروتين يساهم في إبطاء التئام الجروح، مؤكدين أن عكس آثار هذا البروتين يمكن أن يساعد في علاج و التئام الجروح بصورة أسرع خاصة بين مرضى السكر الذين يعانون من بطء التئام جروحهم.
وقالت الدكتورة "بريتا كونكيموولر"، الأستاذ في جامعة "ييل"الأمريكية :" لقد اكتشفنا بروتينًا يعرف باسم ####(TSP2)#### قد يساعد في تأخير التئام الجروح بين مرضى السكر والنماذج الحيوانية، وقمنا بإزالة بروتين ####(TSP2)#### وراثيا من نموذج للفئران من مرضى السكر، حيث لوحظ حدوث تحسن ملموس في التئام الجروح، وتظهر دراستنا أن هذا البروتين يمكن أن يصبح هدفا لعلاج محدد للجروح بين مرضى السكر".
وركزت الأبحاث الطبية السابقة على التئام الجروح بين مرضى السكر على أنواع الخلايا التي تشارك في التئام الجروح، مثل الخلايا المناعية والجلدية والخلايا المشكلة للأوعية الدموية، وعلى النقيض من ذلك، تركز الدراسة الحالية على بروتين ####(TSP2)####، المتواجد خارج الخلية في منطقة المصفوفة، بمثابة شبكة تقوم بتنظيم العلميات التي تعتبر مهمة لالتئام الجروح.
وأوضح الباحثون أن تركيزنا على برويتن ####(TSP2)#### سمح لنا دراسة جزيء واحد يؤثر على العديد من العمليات المتعقلة بالتئام الجروح ".
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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