تحذير من استخدام المكملات الغذائية الغنية بالميلاتونين لآثارها غير المرغوب فيها

حذر المسئولون الفرنسيون في وكالة الأمن الغذائي الفرنسية من استخدام المكملات الغذائية الغنية بـ(الميلاتونين) بعد أن تعرض نحو 90 شخصا للآثار الجانبية غير المرغوب فيها لهذا المكمل الغذائي خلال الفترة من (2009 – 2017) ، بينما وصلت مبيعات المكملات حوالى 1.4 مليون علبة في فرنسا سنويا.

وأوضح الباحثون في الوكالة الفرنسية أن (الميلاتونين) هو هرمون ينتج أثناء الليل يعدل المزاج والجهاز المناعي وحرارة الجسم والساعة البيولوجية للجسم، كما يساعد على حركة الأمعاء والنوم، إلا أنه عند تناول هذه المكملات في فترة الظهر فإن إفرازه يكون له تأثير مسكن بسبب زيادة الإحساس بالإرهاق .

وأضافوا أن تداخل مكملات (الميلاتونين) مع مواد أخرى يؤدى إلى الإحساس بالدوار والكوابيس والنعاس والاضطرابات العصبية والصداع النصفى وآلام في المعدة وشعور بالقيء، لذلك، يجب عدم تناوله مع مواد أخرى، فضلا عن ضرورة تجنبه من قبل مرضى الالتهابات المعوية والمرأة الحامل والمرضع والأطفال والأشخاص الذين بنشاط يحتاج إلى القوة.

كما حذر الباحثون من عدم تناول المكملات دون استشارة الطبيب بالنسبة لمرضى الصرع والربو ومن يعانون من اضطرابات مزاجية.