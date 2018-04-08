دراسة توكد أن خلايا المخ تستمر في النمو بشكل جيد حتى سن السبعين

كشف فريق بحثي عن أن كبار السن من الرجال والنساء يمكن أن يتوالد لديهم نفس المستوى من خلايا المخ الجديدة مثل الشباب.

فقد أجرى باحثون بجامعة كولومبيا ومعهد نيويورك للأمراض النفسية، تجربة بفحص وتشريح منطقة "الحصين" بالمخ ، لـ 28 رجلاً وامرأة، تراوحت أعمارهم بين 14 - 79 عامًا، والذين ماتوا فجأة لم يكن لدى أي منهم مشاكل صحية طويلة الأمد أو عجز إدراكي، ولم يكن أي منهم تعرض لحدث مرهق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته، وتأكد الفريق من عدم تعرض أي من الأفراد للاكتئاب أو تناول أدوية مضادة للاكتئاب.

قالت الدكتورة ماورا بولدريني، أستاذة علم الأعصاب بجامعة كولومبيا: "يمتلك كبار السن قدرة مشابهة للشباب على صنع آلاف الخلايا العصبية الجديدة من الخلايا السلفينية، مثلما يفعل الأشخاص الأصغر سنًا.. كما وجدنا أحجامًا متساوية من الحصين (بنية دماغية تستخدم للعاطفة و الإدراك)".