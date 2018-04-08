دراسة توكد أن خلايا المخ تستمر في النمو بشكل جيد حتى سن السبعين

كشف فريق بحثي عن أن كبار السن من الرجال والنساء يمكن أن يتوالد لديهم نفس المستوى من خلايا المخ الجديدة مثل الشباب.
فقد أجرى باحثون بجامعة كولومبيا ومعهد نيويورك للأمراض النفسية، تجربة بفحص وتشريح منطقة "الحصين" بالمخ ، لـ 28 رجلاً وامرأة، تراوحت أعمارهم بين 14 - 79 عامًا، والذين ماتوا فجأة لم يكن لدى أي منهم مشاكل صحية طويلة الأمد أو عجز إدراكي، ولم يكن أي منهم تعرض لحدث مرهق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته، وتأكد الفريق من عدم تعرض أي من الأفراد للاكتئاب أو تناول أدوية مضادة للاكتئاب.
قالت الدكتورة ماورا بولدريني، أستاذة علم الأعصاب بجامعة كولومبيا: "يمتلك كبار السن قدرة مشابهة للشباب على صنع آلاف الخلايا العصبية الجديدة من الخلايا السلفينية، مثلما يفعل الأشخاص الأصغر سنًا.. كما وجدنا أحجامًا متساوية من الحصين (بنية دماغية تستخدم للعاطفة و الإدراك)".
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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