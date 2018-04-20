تناول فيتامين (د) والكالسيوم يعرضان كبار السن لحصاوى الكلى

أوضحت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في (جمعية الغدد الصماء) و(المؤسسة الوطنية لأمراض الكلى) أن 29% من البالغين الأمريكيين الذين تعدوا الخامسة والستين من عمرهم تعرضوا للسقوط على الأرض ، وهو السبب الرئيسي للوفاة والمرتبط بالجروح.

وأشار الباحثون إلى أنه على عكس المعتقد من أن فيتامين (د) و(ج) يقى كبار السن من السقوط ، إلا أنه يسبب لهم تكون حصاوى فى الكلى بسبب دور هذه المكملات في هذا الصدد، ويفضل ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة التي تساعدهم على الحماية من السقوط وتخفض من خطورة أمراض القلب و السكتات الدماغية و مرض السكر من النوع الثاني والسرطان .

يذكر أن هناك 33 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية قد توفوا على إثر تعرضهم لحوادث سقوط فى عام 2015 .