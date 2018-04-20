تناول فيتامين (د) والكالسيوم يعرضان كبار السن لحصاوى الكلى

أوضحت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في (جمعية الغدد الصماء) و(المؤسسة الوطنية لأمراض الكلى) أن 29% من البالغين الأمريكيين الذين تعدوا الخامسة والستين من عمرهم تعرضوا للسقوط على الأرض ، وهو السبب الرئيسي للوفاة والمرتبط بالجروح.
وأشار الباحثون إلى أنه على عكس المعتقد من أن فيتامين (د) و(ج) يقى كبار السن من السقوط ، إلا أنه يسبب لهم تكون حصاوى فى الكلى بسبب دور هذه المكملات في هذا الصدد، ويفضل ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة التي تساعدهم على الحماية من السقوط وتخفض من خطورة أمراض القلب و السكتات الدماغية و مرض السكر من النوع الثاني والسرطان .
يذكر أن هناك 33 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية قد توفوا على إثر تعرضهم لحوادث سقوط فى عام 2015 .
GMT 21:21 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالبدانة تزيد من خطر حدوث ضربات القلب غير المنتظمة
GMT 21:17 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتناول الأسماك الدهنية يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب
GMT 20:58 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتحور في جين (ptnk-1) مسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش قبل بلوغ 20 عاما
GMT 20:52 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالإصابة بحالة ارتجاج واحدة قد تزيد من خطر الإصابة مرض الشلل الرعاش بنسبة 60%
GMT 20:44 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن انخفاض مستوى هرمون الذكورة مرتبط بالأمراض المزمنة لدى الرجال
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
أرسل تعليقك