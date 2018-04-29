كشفت دراسة علمية أجريت في جامعة باريس، ونشرت نتائجها مجلة (فورتورا) الطبية الفرنسية، أن نبات /القراص/ له العديد من الفوائد الصحية، فهو مدر للبول ويعالج الروماتيزم وآلام المفاصل، إلى جانب قدرته على تخفيف التهابات البروستاتا، وذلك عن طريق استخدام مغلي أوراقه الجافة .

كما يستخدم مشروب مغلى نبات /القراص/ فى علاج التهابات اللثة، وينشط إدرار اللبن ، ويحتوى النبات على عدد من الفيتامينات من بينها، فيتامين/أ/ ، / ب/ ، / ج/ ، ومعادن مثل : الحديد ، الكالسيوم ، الماغنيسيوم ، الفسفور والبوتاسيوم ، مما يجعله يستخدم كمكمل غذائى لعلاج نقص المعادن .