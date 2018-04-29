كشفت دراسة علمية أجريت في جامعة باريس، ونشرت نتائجها مجلة (فورتورا) الطبية الفرنسية، أن نبات /القراص/ له العديد من الفوائد الصحية، فهو مدر للبول ويعالج الروماتيزم وآلام المفاصل، إلى جانب قدرته على تخفيف التهابات البروستاتا، وذلك عن طريق استخدام مغلي أوراقه الجافة .
كما يستخدم مشروب مغلى نبات /القراص/ فى علاج التهابات اللثة، وينشط إدرار اللبن ، ويحتوى النبات على عدد من الفيتامينات من بينها، فيتامين/أ/ ، / ب/ ، / ج/ ، ومعادن مثل : الحديد ، الكالسيوم ، الماغنيسيوم ، الفسفور والبوتاسيوم ، مما يجعله يستخدم كمكمل غذائى لعلاج نقص المعادن .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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