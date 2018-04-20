الإصابة بحالة ارتجاج واحدة قد تزيد من خطر الإصابة مرض الشلل الرعاش بنسبة 60%

أفادت دراسة طبية بأنه في حال الإصابة بحالة ارتجاج واحدة لا تتعد حدتها عن الخفيفة أو إصابات دماغية بسيطة قد تترافق مع زيادة في خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش بنسبة تصل إلى 60 % تقريبا، يعد مرض الشلل الرعاش من الأمراض التنكسية في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بشكل أساسي على النظام الحركي لدى الإنسان .

وقد أظهرت الدراسة الحالية أن الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من إصابات "الدماغ الرضخية" لديهم خطرا متزايدا بنسبة تصل إلى 71% للإصابة بمرض الشلل الرعاش، في حين أن المصابين بإصابات دماغية متوسطة إلى شديدة في المخ تتخطى مخاطر الإصابة نحو 83%، كما أظهرت الأبحاث أن المصابين بإصابات دماغية خفيفة في المخ يواجهون خطرا متزايد للإصابة بالمرض يصل إلى 56%.

وقالت الدكتورة "راكيل جاردنر"، الأستاذة ف جامعة (كاليفورنيا) الأمريكية "تسلط الدراسة الضوء على أهمية الوقاية من الارتجاج ، والمتابعة طويلة المدى للمصابين بارتجاج في المخ، والحاجة إلى إجراء دراسات مستقبلية فيما إذا كانت هناك عوامل خطر أخرى لمرض الشلل الرعاش يمكن تعديلها بعد إصابة شخص ما بارتجاج في المخ".

تم تعريف إصابة الدماغ المعتدلة إلى الحادة بفقدان الوعى لأكثر من 30 دقيقة وتغير في الوعى لأكثر من 24 ساعة أو فقدان الذاكرة لأكثر من 24 ساعة، كما يتم تعريف إصابة الدماغ الرضية الخفيفة، بأنها فقدان الوعى لمدى ما بين دقيقة إلى 30 دقيقة ، وتغيير الوعى لما بين دقيقة إلى 24 ساعة أو فقدان الذاكرة لمدة تتراوح ما بين دقيقة إلى 24 ساعة .

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من أي شكل من أشكال إصابات الدماغ الرضحية تم تشخيصهم بمرض الشلل الرعاش بمتوسط قبل عامين من أولئك الذين لا يعانون من إصابات في الدماغ .