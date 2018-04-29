توصل فريق دولي من عدد من العلماء والأطباء من كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا، بالاشتراك مع الجمعية الفرنسية لمكافحة الملاريا إلى أن استخدام مشروب أوراق الشيح الجافة قد يساعد في مكافحة الملاريا، التي أصابت ما يقرب من 216 مليون شخص حول العالم في عام 2016، بزيادة بلغت 5 ملايين شخص عن عام 2015 .

وأشار الفريق الدولي إلى أن استخدام أوراق نبات الشيح أثبتت فعاليتها في العلاجات الطبيعية، وذلك من خلال استخدام مغلي الأوراق على مدار فترة طويلة .