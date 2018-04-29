توصل فريق دولي من عدد من العلماء والأطباء من كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا، بالاشتراك مع الجمعية الفرنسية لمكافحة الملاريا إلى أن استخدام مشروب أوراق الشيح الجافة قد يساعد في مكافحة الملاريا، التي أصابت ما يقرب من 216 مليون شخص حول العالم في عام 2016، بزيادة بلغت 5 ملايين شخص عن عام 2015 .
وأشار الفريق الدولي إلى أن استخدام أوراق نبات الشيح أثبتت فعاليتها في العلاجات الطبيعية، وذلك من خلال استخدام مغلي الأوراق على مدار فترة طويلة .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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