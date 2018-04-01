التضامن تضيء مبناها باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

تضيء وزارة التضامن الاجتماعي مساء غد الاثنين مبناها رقم 2 بشارع المراغي بالعجوزة باللون الأزرق وذلك احتفالا باليوم العالمي للتوحد والذي يوافق 2 أبريل من كل عام .
كما تعقد الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ندوة توعوية بالتعاون مع الوزارة وذلك في إطار الاحتفال أيضا باليوم العالمي للتوحد .
يذكر أن مرض التوحد هو مجموعة من الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ، وتتميز هذه الاضطرابات بمواجهة الفرد صعوبات في التفاعل مع المجتمع والتواصل معه، ومحدودية وتكرار الاهتمامات والأنشطة التي لديه.
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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