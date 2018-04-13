رفع أسعار السجائر ينقذ حياة 60 مليون شخص

توصلت دراسة حديثة إلى أن رفع أسعار السجائر بنسبة 50% يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 60 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.
وتوصلت الدراسة - التى أجريت فى كلية الطب جامعة (كانبرا) فى أستراليا - إلى أن زيادة أسعار السجائر من شأنه أن يتسبب فى إقلاع حوالى 67% مليون مدخن من أفقر دول العالم عن التدخين.
وأضافت أن أصحاب الدخل المنخفض سيحصلون على معدل إقلاع أكبر بمقدار 7ر7 مرة من أولئك الذين يحصلون على رواتب أعلى ، وهو ما يستلزم معه فرض ضرائب على مبيعات السجائر لتؤثر إلى حد كبير على الفقراء.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمى، سيتم اكتساب حوالى 449 مليون سنة من حياة المدخنين، بعد أن يتم إنفاق ما يقرب من 157 مليار دولار ( 110 مليارات جنيه أسترليني) فى علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.
ووفقا للباحثين، من المقرر أن يكون التدخين مسئولا عن مليار حالة وفاة فى القرن الحادى والعشرين، مع تأثر البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص .
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن زيادة الضرائب على التبغ تعد أكثر الطرق فعالية لتشجيع المدخنين للإقلاع عن التدخين ووقف المدخن عن هذه العادة المدمرة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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