دراسة تؤكد أن مخ المسنين يظل ينتج خلايا عصبية حتى بعد السبعين

أظهرت أحدث الدراسات العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة كولومبيا ومعهد الأمراض النفسية فى جامعة نيويورك الأمريكية أن كبار السن لديهم القدرة على إنتاج خلايا عصبية جديدة أكثر من الشباب.
وكان الباحثون قد أجروا عملية تشريح جثة لمجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 79 عاما ، توفوا فجأة رغم أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة، فقد وجدوا أن مخ كبار السن أنتج خلايا عصبية جديدة وأن تكوين هذه الخلايا مستمر فى منطقة الدماغ الثديية لدى البالغين مثلها كما لدى كبار السن الذين تعدوا السبعين من عمرهم؛ مما يشير إلى أن مخزون الخلايا الجذعية متعددة القدرات والخلايا غير الناضجة واللذين يعدان بالملايين يظلون ثابتين فى مرحلة الشيخوخة.
وأوضحت الأمريكية مورا بولدرينى، إحدى المشاركات فى الدراسة، أن كبار السن لديهم القدرة على إنتاج ملايين الخلايا العصبية من خلال الخلايا الجذعية، ولكن الأوعية الدموية قليلة كما أن لديهم صعوبة فى إجراء الإتصالات بين الخلايا مع بعضها .
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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