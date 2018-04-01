طريقة جديدة لعلاج الآلام على مثال التنويم المغناطيسي

توصل الدكتور الفرنسي جريجوري توستي - المتخصص في علاج الآلام بواسطة جلسات التنويم المغناطيسي بجامعة باريس - إلى قفاز سحري يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الطبيب المتخصص.
وقبل استخدام القفاز يأتي المريض إلى عيادة الطبيب كي يدربه على كيفية استخدامه بنفسة دون اللجوء إلى الطبيب ليخفف من الشعور بالآلام وليكرر تدريباته عدة مرات اليوم وهو في المنزل.
وتعتمد الطريقة على ارتداء القفاز في يد واحدة والجلوس أمام المرآة ويبدأ في تدليك مكان الألم بهدوء حتى يشعر بالتحسن ويعيد تكرار هذا التدريب عدة مرات في اليوم دون مساعده من الآخرين وهذا الاعتماد على النفس يجعله يشعر بالراحة.
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جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
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