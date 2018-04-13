تطوير أجهزة استشعار لاسلكية بدون بطارية لقياس درجات حرارة والضغط للمرضى

نجح فريق بحثي من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية فى تطوير جهاز استشعار صغير شبيه بالجلد يمكن ربطه بالمريض لجمع قياسات حول مستويات الحرارة وضغط الدم المرتفع وإرساله لاسلكيا إلى العاملين فى أقسام الرعاية فى المستشفيات.

وفى الورقة البحثية التى نشرت فى دورية (جورنال ساينس ترانسليشن ميديسين)، وصف الفريق البحثى جهاز الإستشعار وكيفية عمله ومدى نجاجه مقارنة مع أجهزة الاستشعار التقليدية .

وأوضح الباحثون أن قياس مستوى حرارة المريض فى المستشفى هو طريقة سريعة لاختبار بداية الإصابة بالمرض، وأيضا إمكانية قياس ضغط الدم المرتفع للمريض "طريح الفراش" منذ سنوات لتنبيه مقدمي الرعاية إلى ضرورة إتخاذ إجراءات لمنع التقرحات.

وفى هذا الجهد الجديد، قام الباحثون بتطوير جهاز استشعار يمكنه توفير قراءات ثابتة لقياسات الحرارة وضغط الدم دون الحاجة لاستعانة الجهاز لبطاريات .

يهدف جهاز الاستشعار المطور إلى استخدامه كجزء من مجموعة يتم تطبيق استخدام العديد من أجهزة الاستشعار على جلد المريض فى أماكن مختلفة من الجسم اعتمادا على حجم المريض .