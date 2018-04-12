تعّرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الفاصوليا البيضاء

تعتبر الفاصوليا من أشهر البقوليات التي ينصح بتناولها أطباء التخسيس لاحتوائها على قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة، والتي تحد من فرص الإصابة بالأمراض، وتساهم في تطهير الجسم من السموم، كما أنها غنية بالبروتينات والألياف النباتية، بالإضافة إلى احتوائها على مثبطات إنزيم "الألفا أميليز"، وهو ما ينظّم الدهون المُخزنة بالجسم.
وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز الفوائد الصحية للفاصوليا البيضاء:
1- تعد من أفضل الأطعمة التي تساهم في تطهير الجسم من السموم، نظرًا لاحتوائها على مادة "molybdenum"، حيث تحفز هذه المادة تنظيم العديد من الإنزيمات المطهرة للسموم مثل "aldehyde oxidase" وإنزيم "sulfite oxidase".
2- غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم، ومن ثم فهي لا ترفع سكر الدم بشكل مفاجئ وسريع بل تنظم مستوياته، ولذا فهي تصلح بشدة لمرضى السكر.
3- تساهم في الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج، نظرًا لأن مستويات جلوكوز الدم تصبح متزنة لفترة طويلة عقب تناولها.
4- تساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحد من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكر.
5- تساهم في تنظيم مستويات الدهون بالجسم، وهو ما يقلل فرص الإصابة بالسمنة.
6- تحد من امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء، عن طريق تثبيط الإنزيمات التي تكسر النشا إلى سكريات بسيطة.
7- تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة، والتي تساهم في تعزيز صحة الإنسان وتقليل خطر إصابته بالسرطان وتصلب الشرايين والجلطات والتهابات المفاصل وألزهايمر، كما تساهم في الحد من الإصابة بالتجاعيد.
8- الفاصوليا البيضاء غنية بالماغنسيوم، ولذا فهي تساهم في الحد من شعور الشخص بالقلق والتوتر والضغوط النفسية.
وهناك نوع آخر من الفاصوليا وهي "الخضراء"، والتي تعد من الأغذية التي تتمتع بقيمة غذائية كبيرة وفوائد صحية عديدة، كما أنها أيضا من الخضروات التي تفضل الكثير من الأمهات طبخها لتعدد استخدامها، فمن الممكن أن تقدم مطهية في الوجبات الرئيسة أو إضافتها إلى أطباق السلاطة لرفع القيمة الغذائية له، حيث تحتوى على قدر جيد من الألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ج، ب والحديد والبوتاسيوم والكاليسوم التي تجعلها من الأغذية المفيدة لـ:
1. للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب كما تساهم في تقليل فرص الإصابة بها.
2. تساهم في إنقاص الوزن للأشخاص البدناء، حيث قام أطباء التغذية بإدراجها ضمن البرنامج الغذائي المشدد لفوائدها بالنسبة لمرضى السمنة.
3. تساعد في تعزيز عملية الهضم، نظرا لاحتوائها على قدر جيد من الألياف.
4. تساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.
5. يساهم تناولها في تخفيض نسبة السكر في الدم لمرضى السكري نظرا لأنها من الخضروات سهلة الهضم، فلا تتسبب في إجهاد البنكرياس
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