دراسة تؤكد أن الماغنسيوم يعمل على التوازن العصبي والعضلات

أكدت دراسة أجرتها مؤخرا خبيرة التغذية الفرنسية صوفي ترانسون بمركز البحوث الغذائية الفرنسية أن جسم الإنسان يحتاج إلى فيتامينات ومعادن معينة، خاصة في حالة نقصها، مشيرة إلي أن من بين هذه المعادن الماغنسيوم.

وأظهرت الدراسة إلى أن هذا المعدن يلعب دورا مهما فى وظائف الجسم المختلفة، حيث يعمل على التوازن في الجهاز العصبي والجهاز العضلى، كما يساعد على تخفيف الإرهاق.. منوهة بأنه في حالة عدم قدرة الإنسان على امتصاصه من خلال الغذاء الطبيعي، فيتم الاستعانة بالمكملات الغذائية الغنية بعنصر الماغنسيوم ليتمكن الجسم من امتصاصه.