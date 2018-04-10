دراسة تؤكد أن الأم الأمريكية تستعين بالقهوة لاستعادة نشاطها

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين بجامعة (ميتشجان) الأمريكية أن المرأة الأمريكية تستعين بجرعات من القهوة فضلا عن مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام عبر شبكة الإنترنت لمساعدتها فى استرداد نشاطها للاعتناء بأبنائها على مدار 14 ساعة مع أخذ راحة ساعة واحدة فقط.
وأوضحت الدراسة أن القهوة تنشط ذاكرة المرأة وتجعلها متيقظة حتى لا تغفل عن متابعة أطفالها، أما البرامج الترفيهية التى تلجأ لمشاهدتها تخفف عنها أعباء المسؤولية الشاقة.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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