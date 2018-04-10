دراسة تؤكد أن الأم الأمريكية تستعين بالقهوة لاستعادة نشاطها

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين بجامعة (ميتشجان) الأمريكية أن المرأة الأمريكية تستعين بجرعات من القهوة فضلا عن مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام عبر شبكة الإنترنت لمساعدتها فى استرداد نشاطها للاعتناء بأبنائها على مدار 14 ساعة مع أخذ راحة ساعة واحدة فقط.

وأوضحت الدراسة أن القهوة تنشط ذاكرة المرأة وتجعلها متيقظة حتى لا تغفل عن متابعة أطفالها، أما البرامج الترفيهية التى تلجأ لمشاهدتها تخفف عنها أعباء المسؤولية الشاقة.