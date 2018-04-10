دراسة تؤكد أن تناول الحامل لمضادات الإكتئاب يزيد من خطر إصابة طفلها بالقلق

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة (كولومبيا) في نيويورك أن تناول الحامل لمضادات الاكتئاب أثناء الحمل قد يضر بالنمو العاطفى للجنين، ليعانى من الإكتئاب والقلق فيما بعد الولادة.
وتوصلت الدراسة - التى أجريت على حوالى 100 طفل - إلي أن أولئك الذين تعرضوا لضمادات الإكتئاب في الرحم، مثل عقار "بروزاك" و"سيروكات"، لديهم اختلافات في كل من المادة الرمادية والبيضاء فى أدمغتهم، بالإضافة إلي زيادة في الخلايا العصبية في مناطق المخ التى يمكن أن تجعلهم أكثر وعرضة للإصابة بنوبات القلق والإكتئاب.
وأشارت الدراسة إلي المخاوف المتزايدة بشأن الإستخدام المتزايد للأدوية بين الحوامل.. وقالت الدكتورة كلوديا لوجو كانديلاس الطبيبة النفسية في جامعة (كولومبيا) "على حد علمنا، هذه أول دراسة من نوعها يتم الإبلاغ فيها عن زيادة حجم اللوزة الدماغية والقشرة العازلة، وكذلك زيادة قوة الاتصال بين هاتين المنطقتين في مرحلة ما قبل الولادة".
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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