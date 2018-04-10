دراسة تؤكد أن الجلوس على مقربة من النافذة في الطائرة يجنبك الميكروبات

كشفت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في الأكاديمية العلمية الأمريكية أن الجلوس بجانب النافذة في الطائرة تجنب المسافر الإصابة بالميكروبات التي قد تنتشر بين المسافرين الآخرين.

وأوضح الباحثون أن الاختلاط في الطائرة يسهل من انتقال الميكروبات من شخص إلى آخر.