وافقت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية على أول جهاز – يستخدم الذكاء الاصطناعي - للكشف عن أمراض العين بين مرضى السكر.
ويتمكن الجهاز الجديد من الكشف عن مستوى أكبر من اعتلال شبكية العين السكرى المعتدل – وهو فقدان الرؤية التى يمكن أن يؤثر على أكثر من 30 مليون أمريكى يعانون من مرض السكر.
وتعد هذه الحالة هي السبب الرئيسي في ضعف البصر والعمى بين البالغين في سن العمل، بما في ذلك حالات "الوذمة البقعية".
ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم، في حالات اعتلال الشبكية السكرى، إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، وهو النسيج الحساس للضوء الموجود فى الجزء الخلفى من العين.
وقالت الدكتورة"مالفينا آيديلمان"، مدير قسم طب العيون والأنف والأذن والحنجرة فى "مركز إدارة الأدوية والإشعاع" التابع "لإدارة الأغذية والدواء"الأمريكية " يعد الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية أمرا هاما فى الرعاية الصحية لملايين المصابين بمرض السكر، ومع ذلك فإن العديد من مرضاه لا يخضعون للفحص الكافى لاعتلال الشبكية السكرى، لأن حوالى 50 % من المرضى لا يذهبون لطبيب العيون على أساس سنوى".
وأضافت :" نمكن الموافقة على استخدام الجهاز الجديد من الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى عيادة الطبيب فيما يتعلق بالرعاية الطبية الأولية، وستواصل "إدارة الغذاء والدواء"الأمريكية، تسهيل توفير الأجهزة الصحية الرقمية الآمنة والفعالة التى قد تحسن وصول الرعاية الصحية المطلوبة للمريض".
ويستخدم الجهاز الجديد خوارزمية ذكاء اصطناعي لتحليل صور العين الملتقطة بكاميرا شبكية تسمى ####(Topcon NW400)#### .. ثم يتم تحميل الصور الرقمية لشبكية العين للمريض إلى خادم ####(IDx-DR)####، وإذا تم الكشف عن نتيجة إيجابية، يمكن إحالة المرضى إلى مقدم رعاية العيون لمزيد من التقييم التشخيصي والعلاج الممكن في أقرب وقت ممكن.
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