دراسة تؤكد تزايد احتمالات إقدام مرضى الاكتئاب على الانتحار عقب ليلة نوم سيئة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بأفكار انتحارية بعد نوم ليلة سيئة.

وأوضحت الدراسة أن عدم الحصول على قدر كاف من النوم يجعل كلا من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات فيما يتعلق بالصحة العقلية أكثر عرضة للتفكير بشكل سلبي في حياتهم الخاصة.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الأرق يمكن أن يجعل الناس أكثر توتراً وانفعالاً ، فضلاً عن كونهم أقل تحفيزاً لممارسة الرياضة ، وهو ما أظهر أنه يريح الأعراض الاكتئابية.

وقالت الدكتورة دونا ليتوود، من جامعة مانشستر فى بريطانيا :"إن النوم يلعب دورًا مهمًا بشكل كبير في صحتنا البدنية والعقلية ، فعندما ننام، تتعافى أجسادنا من المجهود البدني والذهني لهذا اليوم؛ لذلك ينبغي علاج المرضى المصابين بالاكتئاب للمساعدة في تحسين نومهم".

وتشير البيانات إلى أنه من المنتظر أن يعانى ما يصل إلى 10% من الأشخاص فى بريطانيا بالاكتئاب في مرحلة ما فى حياتهم.

وأوضحت ليتوود :"يعانى العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية من مشاكل في النوم ، ولكن يمكن علاج أنماط النوم باستخدام التدخلات النفسية والدوائية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأبحاث - التي نشرت في فبراير الماضي - أن تناول الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 10% بين مرضاه .

وأوضحت دراسة أجريت في جامعة (روش) فى شيكاغو أن اتباع ما يسمى بحمية (داش) - الغنية بالخضراوات والفاكهة - يقلل من احتمالات الإصابة باضطرابات في الصحة العقلية بنسبة تصل إلى 11%.

ويضيف الباحثون أن أولئك الذين يتناولون حمية الدول الغربية الغنية بالدهون والسكريات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويشدد الباحثون على أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد الارتباط بين النظام الغذائي والصحة العقلية ، ولكن يمكن إضافة تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة على الأدوية للتحكم في مثل هذه الحالات.