تطوير لقاح لتثبيط حساسية الفول السوداني لدى الفئران

أثبتت التجارب الأولية التى أجريت على لقاح جديد فاعليته في وقف حساسية الفول السودانى لدى الفئران.
وأوضح الباحثون أن ثلاث جرعات شهرية من لقاح للأنف المطور حديثا يعمل على حماية الفئران من ردود الفعل التحسسية عند التعرض للفول السودانى، وفقا للأبحاث التى أجريت فى مركز "ماري. ه. فايسر" للحساسية الغذائية" بجامعة "ميتشيجان" الأمريكية.
ونشرت الدراسة – التى تم تمويلها من قبل أبحاث الحساسية الغذائية والتعليم #### (FARE)#### ، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية – فى عدد أبريل من مجلة " علوم اللقاحات" .
وقضى الباحثون قرابة عقدين من الزمن في تطوير هذا اللقاح ، وقاموا مؤخرا بترجمة هذا العمل إلى تطوير لقاح لعلاج الحساسية الغذائية.
وفي الدراسة الجديدة ، تم تحصين الفئران ضد حساسية الفول السوداني وهو ما ساهم فى إعادة توجيه كيفية استجابة الخلايا المناعية لحساسية الفول السودانى .. ويعمل النهج الجديد على تنشيط نوع مختلف من الاستجابة المناعية التى تعمل على منع أعراض الحساسية .
وقالت الباحثة "جيسيكا أوكونيك"، الأستاذ فى "مركز أبحاث الحساسية الغذائية":" نحن نغير الطريقة التى تستجيب بها الخلايا المناعية عند التعرض لمسببات الحساسية ، وهو ما سيساعد فى توفير علاج محتمل للحساسية لدى الإنسان".. وأضافت :" من خلال إعادة توجيه الاستجابات المناعية ، لا يعمل لقاحنا على الحد من الاستجابة فحسب ، بل يمنع تنشيط الخلايا التى من شأنها أن تثير ردود فعل تحسسية ".
ولوحظ استجابة نماذج الفئران التى خضعت للدراسة لعلاجات حساسية الفول السودانى على نحو مماثل فى البشر المصابين بالحساسية ، مع أعراض شملت حكة فى الجلد ، وصعوبة فى التنفس .
وقيمت الدراسة الحماية من الحساسية بعد أسبوعين من إعطاء الجرعة النهائية من اللقاح.. وتعد النتائج المتوصل إليها خطوة أخرى نحو تجربة سريرية محتملة على الطريق لاختبار اللقاح على البشر .
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