دراسة تؤكد أن فيتامين (ب – 6) يساعد على تذكر الأحلام

توصلت دراسة جديدة أجريت في جامعة (أديلايد) في أستراليا أن تناول فيتامين (ب -6) قد يساعد الأشخاص على تذكر أحلامهم .

وأجريت الدراسة - التي نشرت نتائجها في عدد أبريل من مجلة (المهارات الإدراكية والحركية) - على 100 مشارك من جميع أنحاء أستراليا تناولوا جرعات مرتفعة من فتامين (ب – 6) قبل الذهاب إلى الفراش لمدة خمسة أيام متتالية.

وقال الدكتور دنهولم أسيى، أستاذ علم النفس فى جامعة (أديلايد) فى أستراليا "تشير نتائجنا إلى أن تناول فيتامين (ب-6 ) قد يحسن من قدرة الأشخاص على تذكر الأحلام مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا عقارا وهميا، فيما لم يؤثر الفيتامين على حيوية أو غرابة الأحلام ، فضلا عن عدم تأثيره على جوانب أخرى من أنماط نومهم ".

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها هذه الدراسة على تأثيرات فيتامين (ب – 6) والأشكال الأخرى من فيتامين (ب) على الأحلام وعلى مجموعة متنوعة من الأشخاص".

وأجريت الدراسة على عينة عشوائية من الأشخاص تم إعطاء البعض منهم جرعة 240 ملليجراما من فيتامين (ب- 6) قبل النوم، وقد لوحظ أنه قبل تناول المشاركين في الدراسة للفيتامين كانوا نادرا ما يتذكرون أحلامهم، ولكنهم أبلغوا حدوث تحسن في هذا الصدد مع نهاية الدراسة.

وقال أحد المشاركين - في الدراسة- "يبدو أن وقت أحلامي كان أكثر وضوحا ويسهل تذكره، كما لم أفقد تفاصيله مع مرور الوقت"، وقال مشارك آخر "كانت أحلامي وكأنها حقيقة".

وأوضح الدكتور دنهولم أسيى، أستاذ علم النفس في جامعة (أديلايد) في أستراليا "يقضى الشخص العادي نحو ست سنوات من حياته يحلم إذا استطعنا السيطرة على أحلامنا، يمكننا حينئذ استخدام وقت أحلامنا بشكل أكثر إنتاجية".

ويتواجد فيتامين (ب -6) بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات مثل السبانخ والبطاطا والفاكهة مثل الموز والأفوكادو والحليب ومنتجان الألبان، واللحوم والكبد والأسماك.

وشدد الباحثون على أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث للتحقيق فيما إذا كانت تأثيرات فيتامين (ب- 6) تختلف تبعا لمقدار ما يتم الحصول عليه من النظام الغذائي اليومي .