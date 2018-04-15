جهاز إلكتروني لمراقبة سلوك مدمني الكحول

ابتكر فريق من المهندسين بجامعة كاليفورنيا سان دييجو الأمريكية جهاز استشعار صغير الحجم للقياسات الحيوية، يُحقن في جسم الإنسان تحت سطح الجلد دون جراحة، لقياس نسبة الكحول في دم المستخدم على المدى الطويل دون أن يتسبب في عرقلة نظام حياته. ويتم شحن هذا الجهاز لاسلكياً بواسطة الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها المستخدم مثل الساعات الذكية وغيرها.