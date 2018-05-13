أغلقت أمانة منطقة الرياض‬ ممثلة في بلدية البطحاء، مطعمًا مخالفًا، لقيامه بإعداد وطهي الطعام باستخدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وأكدت أمانة الرياض، اليوم الأحد، أنّ البلدية أتلفت كمية من اللحوم والأسماك والدواجن تقدر بـ1600 كيلو، وأغلقت الموقع وسلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية.