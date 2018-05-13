أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء، مطعمًا مخالفًا، لقيامه بإعداد وطهي الطعام باستخدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وأكدت أمانة الرياض، اليوم الأحد، أنّ البلدية أتلفت كمية من اللحوم والأسماك والدواجن تقدر بـ1600 كيلو، وأغلقت الموقع وسلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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