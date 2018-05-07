حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من شراء أو استهلاك منتج هيل هندي أخضر فاخر للعلامة التجارية "الجميل" المنتج في الهند، وذلك لاحتوائه على مبيد بايفنثرين bifenthrine بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اسم المنتج "هيل هندي أخضر فاخر" للعلامة التجارية الجميل، بتاريخ إنتاج 01 / 2018، وتاريخ انتهاء 01 / 2020، ووزن 125 غرامًا لرقم الباركود 6287011310494، ووزن 250 غرامًا لرقم الباركود 6287011310470، ووزن 500 غرام لرقم الباركود 6287011310456.

وأوصت الهيئة بتجنب استهلاك هذا المنتج وتخلّص المستهلكين مما لديهم منه فورًا، حفاظًا على صحتهم، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج، كما حذّرت من منتج كحل عيون يحمل اسم "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY" لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به.

ولفتت الهيئة إلى أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذا المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.