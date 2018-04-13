الصحة العالمية تعلن توزيع أكثر من 1500 جرعة من مضادات علاج الدفتيريا في اليمن بالرغم من محدودية المضادات
GMT 19:16 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان"إدارة الأغذية والدواء"الأمريكية توافق على أول جهاز للكشف عن أمراض العين بين مرضى السكر
GMT 19:07 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانتطوير لقاح لتثبيط حساسية الفول السوداني لدى الفئران
GMT 19:01 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان"مجموعة العمل البيئي" تؤكد أن "الفراولة" و"السبانخ" الأكثر احتواء للمبيدات المرتبطة بالسرطان والبدانة والعقم
GMT 18:48 2018 الخميس ,12 إبريل / نيساندراسة تؤكد ان ازدياد حدة أعراض انقطاع الطمث قد تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
GMT 18:41 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانرومانيا في آخر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث استخدام الدواء
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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