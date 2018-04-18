علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا
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علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا

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العرب اليوم - علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا

شرب الماء
لندن - العرب اليوم

يعلم الجميع أن البشر يحتاجون إلى الماء ولا يمكننا العيش دونه، وسمعنا جميعًا أننا يجب أن نشرب ثمانية أكواب أو لترين من الماء يوميا، ويبدو أن هذا الهدف شديد الغرابة وعندما تفكر في كمية المياه الموجودة بالجسم، ونحن نحصل بالفعل على بعض الماء من الطعام الذي نأكله، لذا نحتاج إلى معرفة ما ينقصنا.

وسألنا خمسة خبراء في العلوم الطبية والرياضية إذا كنا نحتاج بالفعل إلى شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا وقالوا جميعا لا.

كارين دواير هي نائبة رئيس كلية الطب في جامعة ديكين في جيلونج

قالت "ما عليك سوى أن تشرب عند العطش، وأفضل مقياس لمستوى الترطيب هو لون البول. ويجب أن يكون اللون الأصفر الفاتح. إذا كان شديد الإصفرار، فأنت تعاني من الجفاف وتحتاج إلى المزيد من الماء ؛ إذا كان صافياً (مثل الماء)، فأنت لا تحتاج إلى الكثير من الماء. ويمكن أن يكون تناول الماء المفرط خطيراً، لا سيما في حالة المصابين بأمراض القلب. وتتمتع الكلية بقدرة ملحوظة على تركيز الماء، فإذا كنت "تجف"، فستركز الكلية البول وإرسال رسالة إلى الدماغ لشرب المزيد".

فينسنت أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الأكاديمي في جامعة ويسترن سيدني

يقول فينسنت إنه لا ليس من الضروري شرب ثماني أكواب من الماء يوميًا، ويبدو أن أصل التوصية بشرب ثماني أكواب من الماء في اليوم قد تأتي من منشور أصدرته الهيئة العامة للأغذية والتغذية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 1945، ينص على أن "البدل المناسب للمياه للبالغين هو 2.5 لتر يوميا في معظم الحالات".

علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا

وذكرت التوصية أيضًا أن "معظم هذه الكمية موجودة في الأطعمة الجاهزة"، وهي حقيقة غالبًا ما يتم تجاهلها. ونحن نحصل على الكثير من مدخولنا من المياه من الأطعمة التي نستهلكها. على سبيل المثال القرنبيط والباذنجان هما 92% من الماء. ومن غير المحتمل أن يكون المقياس المناسب لكل الأجسام مفيدًا. قد لا يحتاج البالغون الأصحاء إلى شرب ثمانية أكواب إضافية من الماء يوميًا. من ناحية أخرى، قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض معيّنة أو الذين يعيشون في مناخات شديدة الحرارة إلى مدخول أكبر من السوائل.

مايكل تام هو طبيب عام وكبير محاضرين في جامعة سيدني

أكد أنّ ثمانية أكواب أو أقل من لترين من الماء، هي تقريبًا المياه القاعدية المطلوبة من قبل الصائم والبالغ في اليوم الواحد، الذي لا يفعل شيئا على الإطلاق، مع عدم وجود أمراض خاصة (مثل القيء أو الإسهال)، وفي الحياة اليومية عادة ما تكون لدينا خسائر إضافية (ممارسة الرياضة، أو التعرق خلال يوم حار)، ونحصل على المياه من مصادر أخرى. فهناك من الواضح من نظامنا الغذائي مثل المشروبات، والأطعمة اللذيذة والعصائر، والفواكه والخضراوات. وأكثر منتج يدخل الجسم هو الماء من عملية التمثيل الغذائي للغذاء. وتحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة في أجسامنا كلها تنتج الماء، وبدلا من التركيز على عدد من النظريات، فببساطة يجب شرب السوائل عند العطش. وغالبًا ما يكون الهدف من وراء كمية المياه هو تحسين الصحة العامة للجسم.

جون بارتليت زميل أبحاث العلوم الرياضية في جامعة فيكتوريا

إن متطلبات الفرد اليومية من المياه شديدة الخصوصية وتعتمد على عدد من العوامل الداخلية والخارجية لجسم كل فرد. وفي حين يُنصح باستخدام ثمانية أكواب من الماء يوميًا كشرط أساسي لتلبية الاحتياجات الفسيولوجية اليومية، يعتمد الحجم الفعلي للمياه المطلوبة في يوم واحد على الأنشطة اليومية للصحة، وعلى الصحة والمناخ الذي يعيشون فيه.

وتظهر الأبحاث حتى مجرد مستوى خفيف من الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء العقلي والبدني. هذا هو مزيد من التفصيل للأفراد الذين يتمتعون بنشاط بالغ والذين يعيشون في البيئات الحارة. وتذكير بسيط وسهل لضمان شرب ما يكفي للشرب هو العطش ببساطة.

توبي موندل محاضر بجامعة ماسي في نيوزيلندا

تُحدّد العديد من العوامل كمية المياه التي يحتاجها جسمك، عن طريق جميع الأطعمة والسوائل، وليس الماء فقط. وتشمل هذه المواد حجم الجسم وتكوينه، ومدى التعرق أو التبول، وصحتك أو حالتك (الحوامل، الرضاعة الطبيعية)، والنظام الغذائي. بالنسبة إلى معظم البالغين الأصحاء نادراً ما يشعرون بالعطش ولديهم لون بول أصفر فاتح أو عديم اللون، عادةً ما يؤكد البول كمية الماء الكافية أو التي يحتاجها الجسم على حسب لونة.

وتشمل النصائح المفيدة الأخرى شرب كوب من السوائل ذات السعرات الحرارية المنخفضة قبل كل وجبة، لتمييز الجوع من العطش. أو شرب سائل منخفض السعرات الحرارية قبل وأثناء وبعد النشاط البدني. وعلى الرغم من ندرة ذلك فإن شرب الكثير من السوائل يمكن أن تكون له أيضًا عواقب صحية سلبية كرفع الضغط لدى البعض، لذلك ليس بالضرورة أن يكون بالضرورة الأكثر أفضل.​

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علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا



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علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا علماء يُحذّرون مِن شُرب 8 أكواب مِن الماء يوميًّا



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