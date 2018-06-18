منظمة الصحة العالمية تصدر التصنيف الدولي للأمراض

أصدرت منظمة الصحة العالمية تصنيفا دوليا للأمراض ، يتضمن 55 ألف رمز للإصابات والأمراض ومسببات الوفاة .

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن التصنيف يهدف إلى توفير لغة ومصطلحات مشتركة تسمح للعاملين في المجال الطبي بمشاركة المعلومات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم أن التصنيف يعمل على فهم الكثير من أسباب المرض والوفاة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع لوقف المعاناة والالم وانقاذ الأرواح ، لافتا النظر إلى أن التصنيف متوفر الكترونيا مما يسهل تقاسم المعلومات وتبادلها بشكل سريع .

ومما تجدر الإشارة إليه أن التصنيف الدولي للأمراض سيتم اعتماده في الجمعية العامة للصحة العالمية القادمة في مايو 2019 ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2022م ، وهي المهلة الكافية للدول لوضع خططها لتعميمه واستخدامه ، وترجمته وتدريب العاملين الصحيين على محتواه ،وتخصيص الموارد الصحية اللازمة ، إلى جانب استفادة شركات التأمين الصحي التي ستعتمد على ترميزه في عمليات السداد .

وسيعكس هذا التصنيف التقدم المحرز في المجال الطبي والفهم العلمي .