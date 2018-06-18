منظمة الصحة العالمية تصدر التصنيف الدولي للأمراض

أصدرت منظمة الصحة العالمية تصنيفا دوليا للأمراض ، يتضمن 55 ألف رمز للإصابات والأمراض ومسببات الوفاة .
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن التصنيف يهدف إلى توفير لغة ومصطلحات مشتركة تسمح للعاملين في المجال الطبي بمشاركة المعلومات الصحية في جميع أنحاء العالم.
وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم أن التصنيف يعمل على فهم الكثير من أسباب المرض والوفاة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع لوقف المعاناة والالم وانقاذ الأرواح ، لافتا النظر إلى أن التصنيف متوفر الكترونيا مما يسهل تقاسم المعلومات وتبادلها بشكل سريع .
ومما تجدر الإشارة إليه أن التصنيف الدولي للأمراض سيتم اعتماده في الجمعية العامة للصحة العالمية القادمة في مايو 2019 ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2022م ، وهي المهلة الكافية للدول لوضع خططها لتعميمه واستخدامه ، وترجمته وتدريب العاملين الصحيين على محتواه ،وتخصيص الموارد الصحية اللازمة ، إلى جانب استفادة شركات التأمين الصحي التي ستعتمد على ترميزه في عمليات السداد .
وسيعكس هذا التصنيف التقدم المحرز في المجال الطبي والفهم العلمي .
GMT 23:08 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو"دجاج كنتاكي" تقدم وجبات نباتية لمساعدة زبائنها على فقدان الوزن
GMT 11:42 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو"الغذاء والدواء" تخفّض سعر دواء "NEXIUM"
GMT 21:23 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوعطل في حواسيب فحص سرطان الثدي يتسبب في كارثة
GMT 00:07 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالإمارات تغلق مستشفى الشيخ زايد في مقديشو
GMT 23:55 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانتضاعف حالات مرض (لايم) أربع مرات خلال 20 عاما في هولندا
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك