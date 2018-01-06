ارتفاع حالات الحصبة بألمانيا في 2017

كشفت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأبحاث الفيروسية في العاصمة الألمانية برلين، أن عدد الأشخاص المصابين بالحصبة بلغ في العام المنصرم 2017، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2016.