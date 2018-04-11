بدء العمل في مختبر الطوارئ بمستشفى شرق جدة

أعلنت صحة جدة عن بدء العمل في مختبر قسم الطوارئ بمستشفى شرق جدة، الذي يأتي استكمالا للخدمات المختبرية المتوفرة في المستشفى لخدمة مرضى العناية المركزة والسريرية وخدمة مراجعي الطوارئ.

ويعمل المختبر على مدار ( 24 ) ساعة طيلة أيام الأسبوع، مما يسهم في سرعة عمل التحاليل، ومعرفة نتائجها ليوفر بذلك المزيد من الوقت والجهد، حيث جرى تجهيز المختبر بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، بالإضافة إلى دعم المختبر بعدد من الأجهزة التخصصية التي تشمل الاختبارات الكيميائية و صورة الدم الكامل وتحاليل التخثر، إلى جانب احتوائه على اختبارات هامة ومستعجلة لضمان ظهور النتيجة خلال نصف ساعة كحد أقصى لعملها بهدف تقديم خدمات طبية عالية المستوى وذات جودة لمختلف شرائح المجتمع.

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام "التراخيص الصحية الالكترونية" والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية, حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال 60 ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار وتجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر 3 خطوات فقط و خلال 30 ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية وخدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة استخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.