أفادت دراسة أجريت على عدد من الفئران، أن عقار "الميتفورمين" المعالج لمرضى السكر النمط الثاني، قد يساعد في الحد من انسحاب النيكوتين دون حدوث آثار جانبية.
ووجد الباحثون في جامعة جونز هوبكنز بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا أن الأدوية الرخيصة كانت فعالة في علاج الفئران من إدمان النيكوتين، وتم التوصل إلى أن عقار"الميتفورمين"، وعددا من العقاقير ذات الأسماء التجارية الأخرى، يتمتع بفعالية كبيرة في خفض مستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة أشارت إلى فعاليته كمخفض للآثار الجانبية للإقلاع عن التدخين، فضلا عن الدور الذي يلعبه كمضاد للاكتئاب بين المدخنين الساعين للإقلاع عن العادة المدمرة.
وهناك أدلة كثيرة على أن القلق مرتبط بانسحاب النيكوتين من الجسم الذي قد يدفع البعض نحو التراجع عن الإقلاع عن عادة التدخين المدمرة، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات الانتكاس، حيث يعاني العديد من المدخنين من أعراض القلق خلال فترات الامتناع الحادة".
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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