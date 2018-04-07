أفادت دراسة أجريت على عدد من الفئران، أن عقار "الميتفورمين" المعالج لمرضى السكر النمط الثاني، قد يساعد في الحد من انسحاب النيكوتين دون حدوث آثار جانبية.

ووجد الباحثون في جامعة جونز هوبكنز بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا أن الأدوية الرخيصة كانت فعالة في علاج الفئران من إدمان النيكوتين، وتم التوصل إلى أن عقار"الميتفورمين"، وعددا من العقاقير ذات الأسماء التجارية الأخرى، يتمتع بفعالية كبيرة في خفض مستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة أشارت إلى فعاليته كمخفض للآثار الجانبية للإقلاع عن التدخين، فضلا عن الدور الذي يلعبه كمضاد للاكتئاب بين المدخنين الساعين للإقلاع عن العادة المدمرة.

وهناك أدلة كثيرة على أن القلق مرتبط بانسحاب النيكوتين من الجسم الذي قد يدفع البعض نحو التراجع عن الإقلاع عن عادة التدخين المدمرة، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات الانتكاس، حيث يعاني العديد من المدخنين من أعراض القلق خلال فترات الامتناع الحادة".