الصحة تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية
آخر تحديث GMT08:05:29
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

"الصحة" تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية

العرب اليوم -

العرب اليوم - "الصحة" تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية

مكملات غذائية
واشنطن - العرب اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية تسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم و أعراض نفسية (مثل القلق والتهيج والعصبية) وسرعة ضربات القلب.

وإضافة تحذير من تفاعل لأدوية منع الحمل مع أدوية مرض الصرع التي تحتوي على مادة الفالبروات (Valproate) مما يزيد من سرعة تخلص الجسم من مادة الفالبروات، ويؤثر على فعاليتها، وسحب مكملات غذائية لاحتمالية احتوائها على جرثومة السالمونيلا Salmonella والتي قد تتسبب بالتسمم، وسحب تشغيلة من دواء يستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي، وسحب وسيلة طبية مستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية، وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري أن الوزارة تواصل إصدار تعاميم للتحذير من بعض المكملات الغذائية المغشوشة، وسحب أدوية تسبب أعراضاً جانبية خطرة، وسحب وسائل طبية لا تطابق المعايير المعتمدة، وذلك حرصاً من الوزارة على صحة أفراد المجتمع، وأن دورها لا يتوقف عند التحذير، وإنما ترصد الإدارات والأقسام المختصة متابعة التنفيذ في كل المنشآت الصحية بالدولة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية بالدولة ذات الاختصاص.

وأدرج إصدار التعاميم التحذيرية في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي. وطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام الأجهزة.

وأشار الدكتور أمين إلى أن قسم ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية والصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع قد قام بتحليل المنتج  SHEDFAT MAXX CAPSULE للشركة المصنعة SHEDFAT LLC  والذي يستخدم كمستحضر لتخفيف الوزن، وتبين احتوائه على مادة كيميائية وهيYohimbine ، محظورة الاستخدام في العالم، حيث قد تسبب بانخفاض حاد في ضغط الدم إلى مستوى خطير، وأعراض نفسية (مثل القلق والتهيج والعصبية) وسرعة ضربات القلب.

وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج المذكور أعلاه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، في حال توفره بالدولة، علما بأن المنتج غير مسجل لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكر أن الشركة المصنعة  Avantis-Sanofiقامت بابلاغنا باضافة تفاعل جديد للدواء (Depakine) Sodium Valproate + Valproic acid  مع أدوية منع الحمل الحاوية على مادة الاستروجين. وأوضح التحذير أن الأدوية الحاوية على مادة فالبروات لا تؤثر في فعالية المنتجات الحاوية على الاستروجين، لكن استخدام المنتجات الحاوية على مادة الستروجين قد يزيد من سرعة تخلص الجسم من مادة الفالبروات، مما يؤثر على تركيز الفالبروات في الدم و قد يعرض المرضى للخطورة.

وعليه يجب على ممارسي الرعاية الصحية مراقبة مرضاهم في حال البدء او التوقف في استخدام المنتجات الحاوية على الاستروجين للمرضى مستخدمي مادة الفالبروات والاخذ بعين الاعتبار أي تغيرات في التحكم بالمزاج او حدوث نوبات صرع.

كما يجب على ممارسي الرعاية الصحية مراقبة مستويات مادة الفالبروات في الدم لدى هؤلاء المرضى.

علما بأن المنتج أعلاه مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإننا نوصي ممارسي الرعاية الصحية أخذ الحيطة والحذر عند صرف الأدوية المذكور أعلاه لمرضاهم. 

علما بأن الأصناف الدوائية المذكورة أعلاه آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق، وهذه التحذيرات تضاف للنشرة الدوائية فقط.

وأشار إلى التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن سحب وعدم استخدام المنتجات الطبية Kratom Products  والتي تباع على المواقع الالكترونية krakenkratom.com ; ciosa.comsoulspe; phytoextractum.com;  وهي منتجات حاوية على عشبة القرطوم و تحمل الاسم العلمي Mitragyna speciosa، والتي تباع على المواقع الإلكترونية المختلفة في شكل كبسولات أو اكياس تحتوي على بودرة (كأكياس الشاي و القهوة)علما بأن المنتج يستخدم كمكمل غذائي.

وقد أفادت إدارة الغداء و الدواء الأميركية أن سبب السحب هو احتمالية احتواء المنتجات المذكورة على جرثومة السالمونيلا Salmonella والتي قد تتسبب بالتسمم وضهور أعراض كالحمى والاسهال والغثيان وآلام في البطن، ومن الممكن أن تسبب التهابات خطيرة في الأشخاص الذين يعانون الضعف أو في كبار السن وغيرهم من ذوي المناعة الضعيفة.

علما بأن القرطوم يتميز بخصائص شبيهه بالأفيون كما أن له بعض التأثيرات المنشطة. وذكرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن القرطوم آمن أو فعال لعلاج أي حالة مرضية، وبأن بعض الاشخاض يتناولون القرطوم في حالات الألم المزمن، ولعلاج أعراض انسحاب الأفيون، وفي الآونة الأخيرة أصبح يستخدم من أجل أغراض ترفيهية.
 
علما بأن المنتجات المسحوبة على حسب تحذير الـFDA  تنتج من قبل الشركات التالية: PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, Soul Speciosa  وتم المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتجات المذكورة أعلاه من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها لديكم، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تحذير من استخدام تشغيلة واحدة لمستحضر دوائي لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي.

وتضمن التعميم الإشارة إلى سحب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تشغيلة واحدة من الدواء Omacid Chewable Tablets  الشركة المصنعةOman -ndustries Co National Pharmaceutical I ، والمستخدم لتخفيف حرقة المعدة وعسر الهضم الحمضي بسبب عدم تجاوز التشغيلة المذكورة أعلاه لاختبار(Assay)  علماً أن المنتج مسجل مركزياً في دول مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وقد أفادت الشركة المصنعة بأن المنتج لا يوجد في دولة الامارات، ولكن حرصاً من الوزارة على سلامة المرضى ارتأت الإدارة التعميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجوده.
 
ولفت التعميم الخامس إلى أن الشركة المصنعة جنرال الكتريك قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الوسيلة الطبية Centricity Universal Viewer ، والمستخدمة كنظام لإدارة الصور الطبية، وذلك بسبب فقدان بعض الصور الإشعاعية بعد اجراء الفحوصات. وقد أفادت الشركة المصنعة بأن هذه الأجهزة موجودة في بعض مستشفيات الدولة، وستقوم الشركة بالتواصل مع مورديها بتصحيح كافة الأنظمة المتأثرة من خلال توفير تحديث للبرنامج بدون تكلفة. 

علما بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الصحة تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية الصحة تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية



أخبار ذات صلة

GMT 06:44 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

عقار"ميتفورمين" المعالج للسكر قد يساعد في الإقلاع عن التدخين
العرب اليوم - عقار"ميتفورمين" المعالج للسكر قد يساعد في الإقلاع عن التدخين

GMT 06:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

المضادات الحيوية ترفع خطر إصابة الأطفال بالحساسية بنسبة 400%
العرب اليوم - المضادات الحيوية ترفع خطر إصابة الأطفال بالحساسية بنسبة 400%

GMT 06:14 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

معاناة الأطفال من السمنة قد يؤدي إلى تلف الكبد مع بلوغ سن الثامنة
العرب اليوم - معاناة الأطفال من السمنة قد يؤدي إلى تلف الكبد مع بلوغ سن الثامنة

GMT 06:12 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

تجدّد الجدل حول أضرار الشحن اللاسلكي على الصحة
العرب اليوم - تجدّد الجدل حول أضرار الشحن اللاسلكي على الصحة

GMT 22:35 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسان

دراسة تكشف عن "جين" نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد
العرب اليوم - دراسة تكشف عن "جين" نادر له علاقة بالوفاة المفاجئة للمواليد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الصحة تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية الصحة تصدر 6 تعاميم للتحذير من بعض الأدوية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أثناء حضورها للعرض الأول لفيلمها الجديد

أليسون ستونر تتألق في فستان أسود مثير

لوس أنجلوس ـ ريتا مهنا

تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:19 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

بلوزة "إيدلتورد هوفمان" عامل الجذب الرئيسي للعلامة العصرية
العرب اليوم - بلوزة "إيدلتورد هوفمان" عامل الجذب الرئيسي للعلامة العصرية

GMT 06:31 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

أكبر سفينة سياحية تُعلن توظيف متخصّص في "إنستغرام"
العرب اليوم - أكبر سفينة سياحية تُعلن توظيف متخصّص في "إنستغرام"

GMT 10:20 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

عرض منزل "الجوهرة الخفية" للبيع مقابل 2.5 مليون استرليني
العرب اليوم - عرض منزل "الجوهرة الخفية" للبيع مقابل 2.5 مليون استرليني

GMT 02:10 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكِيانات روسية
العرب اليوم - الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين وكِيانات روسية

GMT 03:05 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

"بي بي سي" تزيد رواتب المتخصصين ولا تهتم بباقي العاملين
العرب اليوم - "بي بي سي" تزيد رواتب المتخصصين ولا تهتم بباقي العاملين

GMT 10:37 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

شركة "Net-a-porter" تؤكد زيادة البحث عن منتجات "الباستيل"
العرب اليوم - شركة "Net-a-porter" تؤكد زيادة البحث عن منتجات "الباستيل"

GMT 08:02 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

فندق "لودومين دي بولز" لتجربة فريدة وسط الطبيعة
العرب اليوم - فندق "لودومين دي بولز" لتجربة فريدة وسط الطبيعة

GMT 07:26 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان

اكتشف الإثارة في منزل العالم إسحاق نيوتن في لينكولنشاير
العرب اليوم - اكتشف الإثارة في منزل العالم إسحاق نيوتن في لينكولنشاير

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab