دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة
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دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة

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العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة

اضرار الافيون على المدى البعيد
نيويورك - العرب اليوم

هناك مجموعة واسعة من الآثار الضارة والمدمرة  التي يمكن أن يسببها استخدام الأفيون ومشتقاته على الجسم، بما في ذلك الاعتماد على المخدرات الجسدية ، أو عند أعراض الانسحاب .

عندما يتم تدخين الأفيون وفقا لموقع " opium" ، فإنه يتسبب في ارتفاع قصير الأجل يتضمن الاسترخاء وتخفيف الألم وتخفيف القلق وضعف اليقظة والتنسيق، وهذه الآثار عادة ما تنحسب في غضون 3-4 ساعات.

تأثير الافيون على المدى الطويل

 يمكن أن يؤدي استخدام الأفيون لفترة طويلة أو استخدام الأفيون بشكل مفرط إلى التسبب فى آثار جانبية شائعة للأفيون وقد لا يشعر الشخص بالاسترخاء عند استخدام هذا الدواء، ولكن مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي استخدام الأفيون إلى:

زيادة القلق.

فقدان الوزن.

التدهور الذهنى.

بل إن هناك احتمالية بحدوث الوفاة نتيجة تناول جرعة زائدة من الأفيون، على الرغم من أنها ليست شائعة دون استخدام مشتق من العقار.

اضرار الأفيون

الآثار الضارة للأفيون لا تلاحظ في كثير من الأحيان حتى يتم استخدام المخدرات لسنوات عديدة، ولكن الاستخدام المطول للأفيون يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات فى الرئة، ويشمل ذلك انتفاخ الرئة والسرطان، كما قد  يتسبب الأفيون في تلف الدماغ والكبد والكليتين وغيرها من أعضاء الجسم الأخرى.

هذا الضرر لا يعيد نفسه بالضرورة أو يختفي عندما لا يتم استخدام الدواء، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية وقف تعاطي الأفيون في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من حدوث اضرار للجسم.

ومع تقدم استخدام الأفيون ، يصبح الجسم متسامحا مع الدواء ، كما أن خصائص تقليل الألم لهذا الدواء أو مشتقاته ليست كبيرة، وتشمل تأثيرات الأفيون الضارة الشائعة ما يلي:

الشعور بالنشوة.

الاسترخاء.

التقليل من القلق.

الشعور بالانفصال العاطفي .

التخفيف من الألم.

الشعور بالنعاس.

تغير المزاج والحالة العقلية.

انخفاض الشهية.

فقدان الوزن.

انخفاض الدافع الجنسى.

زيادة كمية التعرق.

صعوبة في التركيز.

ضعف البصر.

الغيبوبة.

التسبب فى الموت.

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دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة



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دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة دراسة تؤكد أن الأفيون على المدى البعيد قد يسبب الوفاة



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